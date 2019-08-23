Лица, госпитализированные в связи с пожаром на "Тахта базары" выписаны из больницы

БАКУ/Trend/ - Лица, госпитализированные в связи с пожаром на территории Наримановского района столицы, известной как "Тахта базары" выписаны из больницы, сообщили в пятницу Trend в министерстве здравоохранения.

Сотрудники министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), доставленные в связи с происшествием в Клинический медицинский центр, после полной нормализации состояния, были выписаны из больницы. В настоящее время в больницы не поступает обращений в связи с произошедшим пожаром.

Напомним, в связи с инцидентом пострадало шесть человек. Из них пять были сотрудниками МЧС. Несмотря на то, что трем сотрудникам МЧС оказали медицинскую помощь на месте, двое сотрудников министерства и одно гражданское лицо были госпитализированы.

(Автор: Самир Али. Текст: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

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