Лица, госпитализированные в связи с пожаром на "Тахта базары" выписаны из больницы

23 августа 2019 09:46 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Лица, госпитализированные в связи с пожаром на территории Наримановского района столицы, известной как "Тахта базары" выписаны из больницы, сообщили в пятницу Trend в министерстве здравоохранения.

Сотрудники министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), доставленные в связи с происшествием в Клинический медицинский центр, после полной нормализации состояния, были выписаны из больницы. В настоящее время в больницы не поступает обращений в связи с произошедшим пожаром.

Напомним, в связи с инцидентом пострадало шесть человек. Из них пять были сотрудниками МЧС. Несмотря на то, что трем сотрудникам МЧС оказали медицинскую помощь на месте, двое сотрудников министерства и одно гражданское лицо были госпитализированы.

(Автор: Самир Али. Текст: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Агсу начался пожар в горной местности, к тушению огня привлечены вертолеты (ФОТО, ВИДЕО)
Происшествия 22 августа 23:02
Пожар на рынке древесины в Баку потушен
Происшествия 22 августа 21:57
Пожар на рынке древесины охватил 1500 квадратных метров - замминистра
Происшествия 22 августа 18:19
К тушению пожара привлечено 22 единицы техники - МЧС (ФОТО/ВИДЕО)
Происшествия 22 августа 18:17
В результате пожара на рынке древесины в Баку пострадало шесть человек
Происшествия 22 августа 18:02
Во время пожара на рынке древесины в Баку пострадал сотрудник МЧС - минздрав
Общество 22 августа 17:32
Лента новостей
«Казахойл Актобе» закупит материалы и запчасти
Тендеры 11:20
Россияне приобрели в Турции более 1400 объектов недвижимости
Турция 11:16
Пользователи Facebook в ряде стран сообщили о сбое в работе соцсети
Другие страны 10:58
Казахстанский тенге незначительно ослаб относительно доллара США
Финансы 10:54
Регулярная морская линия между Грузией и Румынией сократит время доставки груза
Энергетика 10:39
На Дальнем Востоке за сутки сгорело свыше 212,5 тысячи гектаров леса
Россия 10:38
По периметру сквера М.Ф.Ахундова будут проведены работы по нанесению дорожной разметки
Общество 10:34
На Канарах объявили наивысший уровень угрозы природных пожаров
Другие страны 10:31
Граждане Ирана и Ирака активно приобретают недвижимость в Турции – госорган
Турция 10:30