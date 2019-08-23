В горах Габалинского района произошел пожар

23 августа 2019 17:48 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Габалинском районе вспыхнул пожар.

Инцидент произошел в горной местности у села Солгуджа, передает в пятницу Trend со ссылкой на исполнительную власть Габалинского района.

"Пожар начался на местности поросшей кустарником, есть вероятность распространения огня на лесной участок. В настоящее время тушение пожара продолжается", - сказали в исполнительной власти.

По информации Службы пожарной охраны Габалинского района МЧС, к месту происшествия привлечена живая сила, техника, а также один вертолет и один самолет.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Более 30 человек пропали без вести из-за пожара на пароме в Индонезии
Другие страны 17:47
Религиозным деятелям также следует активно пользоваться социальными сетями - Госкомитет (ФОТО)
Политика 17:43
Лица, госпитализированные в связи с пожаром на "Тахта базары" выписаны из больницы
Происшествия 09:46
В Агсу начался пожар в горной местности, к тушению огня привлечены вертолеты (ФОТО, ВИДЕО)
Происшествия 22 августа 23:02
Пожар на рынке древесины в Баку потушен
Происшествия 22 августа 21:57
Пожар на рынке древесины охватил 1500 квадратных метров - замминистра
Происшествия 22 августа 18:19
Лента новостей
Узбекско-корейское СП открывает тендер на установку солнечных панелей
Тендеры 18:50
Казахстанский "Эмбамунайгаз" закупит трубы
Тендеры 18:46
Объем клиентских кредитов ОАО "TCF" сократился в семь раз
Финансы 18:42
Совокупный капитал «Viator Mikrokredit Azərbaycan» увеличился на треть
Финансы 18:37
Азербайджанская страховая компания увеличила активы
Финансы 18:32
Доходы и расходы OAO «TCF» существенно сократились
Финансы 18:23
В Азербайджане начинается прием документов на вакантные места в профессиональных школах
Общество 18:18
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на выходные
Общество 18:14
Президент Ильхам Алиев поздравил своего украинского коллегу
Политика 18:05