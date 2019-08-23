В горах Габалинского района произошел пожар

БАКУ/Trend/ - В Габалинском районе вспыхнул пожар.

Инцидент произошел в горной местности у села Солгуджа, передает в пятницу Trend со ссылкой на исполнительную власть Габалинского района.

"Пожар начался на местности поросшей кустарником, есть вероятность распространения огня на лесной участок. В настоящее время тушение пожара продолжается", - сказали в исполнительной власти.

По информации Службы пожарной охраны Габалинского района МЧС, к месту происшествия привлечена живая сила, техника, а также один вертолет и один самолет.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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