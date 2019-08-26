В Барде горит лес

26 августа 2019 16:37 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - На лесном массиве в Бардинском районе начался пожар.

Об этом сообщил в понедельник Trend заведующий отделом по работе с органами территориального управления и местного самоуправления исполнительной власти Бардинского района Бахтияр Абдиев.

По его словам, пожар начался в лесу Джумалар на территории села Джумалар.

Для тушения пожара задействована техника и сотрудники Государственной пожарной службы МЧС.

"Часть пожара уже потушена. Территория относится к лесному фонду, а не к муниципалитету. В настоящее время продолжается работа по тушению пожара", - сказал Абдиев.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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