Тяжелое ДТП в Билясуваре, трое погибших (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Билясуваре произошло тяжелое ДТП, сообщает в субботу Trend.

Жительница Баку Фархадзаде Садагат Бабалы гызы (1975) потеряла управление транспортным средством, которое в результате столкнулось с препятствием на обочине. Пассажиры автомобиля – Фархадзаде Сафар Фарадж оглу (2006), Гусейнов Рияд Чингиз оглу (2004) и Гюнель Гусейнова скончались на месте.

Фархадзаде Садагат помещена в Билясуварскую районную центральную больницу. Двум другим пострадавшим пассажиркам – Фараджзаде Нигяр Сарадж гызы (1998) и Фараджзаде Фидан Сарадж гызы (2001) была оказана первая медицинская помощь в Джалилабадской районной больнице, после чего они были отправлены в первый Клинический медцентр в Баку.

ДТП произошло на участке автотрассы Баку-Алят-Астара-Иран, проходящей через Билясуварский район.

По факту проводится расследование.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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