Тяжелое ДТП на дороге Новханы-Пиршаги, есть погибший и пострадавшие

4 ноября 2019 15:35 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В результате тяжелого ДТП на автодороге Новханы-Пиршаги скончался один человек, трое пострадали.

Как сообщает в понедельник Trend, со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения, вызов в скорую помощь в связи с аварией поступил в 13:10.

"В результате происшествия одна женщина скончалась на месте. Пострадавшие - 44-летний мужчина с диагнозом перелом бедренной кости, и двое малолетних детей - с подозрением на внутреннее кровотечение, доставлены в городскую клиническую больницу № 3. Пострадавшим оказывается необходимая помощь", - сказали в министерстве.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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