Премьер-министр Али Асадов прибыл в расположение оползневой зоны

25 ноября 2019 10:47 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Премьер-министр Али Асадов прибыл в расположение оползневой зоны в поселке Биби-эйбат в Баку, где осматривает территорию, сообщает в понедельник Trend.
Отметим, что сейчас там находятся глава Исполнительной власти Баку Эльдар Азизов, глава ИВ Сабаильского района Зейналов и руководители других структур.

Напомним, что 24 ноября в поселке Биби-эйбат Сабаильского района Баку произошёл оползень, в результате которого закрыта дорога, ведущая на территорию поселка.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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