В детском творческом центре в Баку произошел взрыв

16 декабря 2019 11:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В детском творческом центре в Локбатане произошел взрыв, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минздрав.

Информация о взрыве поступила в 10:14, на место происшествия отправлены три бригады скорой помощи.

«Госпитализирована 50-летний педагог. С диагнозом «термический ожог лица и обеих рук» она доставлена в ожоговое отделение больницы №5. Нескольким людям, пережившим шок, помощь была оказана на месте», - сказали в минздраве.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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