В Сумгайыте произошла авария, есть погибший (ВИДЕО) (версия 2)

22 января 2020 09:46 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 09:17)

БАКУ /Trend/ - Сегодня утром микроавтобус врезался в столб на дороге Баку-Сумгайыт, есть погибший.

Как сообщает в среду Trend, следовавший из Сумгайыта микроавтобус Mercedes Sprinter 10 ND 312, в результате потери водителем управления транспортным средством, сбил пешехода и врезался в столб на обочине дороги, выехав на встречную полосу.

Водитель с тяжелыми травмами госпитализирован.

На месте происшествия находятся сотрудники дорожной полиции и врачи "скорой помощи".

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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