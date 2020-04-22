В Азербайджане за сутки за нарушение карантина к ответственности привлечены 1822 участника дорожного движения

БАКУ /Trend/ - На территории республики с 00:00 21.04.2020 до 00:00 22.04.2020 за нарушение особого карантинного режима, введенного в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), были задержаны 1822 участников дорожного движения, сообщает в среду Trend со ссылкой на Главное управление государственной дорожной полиции.

Они были привлечены к административной ответственности по ст. 211 Кодекса АР об административных правонарушениях.