В Азербайджане за сутки за нарушение карантина к ответственности привлечены 1822 участника дорожного движения
БАКУ /Trend/ - На территории республики с 00:00 21.04.2020 до 00:00 22.04.2020 за нарушение особого карантинного режима, введенного в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), были задержаны 1822 участников дорожного движения, сообщает в среду Trend со ссылкой на Главное управление государственной дорожной полиции.
Они были привлечены к административной ответственности по ст. 211 Кодекса АР об административных правонарушениях.
Всего с 1 апреля и по сегодняшний день за нарушение особого карантинного режима на автомобильных дорогах республики к административной ответственности привлечены 35156 человек.
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)
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В Азербайджане за сутки за нарушение карантина к ответственности привлечены 1822 участника дорожного движения
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