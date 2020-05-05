За инцидент перед зданием Билясуварской ИВ задержаны 7 человек

БАКУ /Trend/- Вчера утром несколько лиц в нарушение особого карантинного режима собрались перед административным зданием Исполнительной власти Билясуварского района для получения социальной помощи, сообщает во вторник Trend со ссылкой на совместное сообщение Генпрокуратуры и МВД.

Сотрудники полиции провели с этими людьми профилактическую беседу, после чего они покинули территорию. Однако некоторые лица продолжали нарушать общественный порядок, отказываясь подчиняться требованиям сотрудников полиции, оказали им сопротивление.

В результате были задержаны 7 человек, в отношении двух было возбуждено уголовное дело по ст. 221 (хулиганство) и 315 (сопротивление или применение насилия в отношении представителя власти) Уголовного кодекса АР.

В отношении других 5 человек составлены протоколы по ст. 510 (мелкое хулиганство) Кодекса об административных проступках.

В настоящее время расследования продолжаются.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)