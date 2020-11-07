В Харькове обстреляно здание Почетного консульства Азербайджана (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - В Харькове обстреляно здание Почетного консульства Азербайджана.
Об этом сообщил почетный консул Азербайджана в Харькове Афган Салманов, передает Trend.
Сообщается, что инцидент произошел сегодня ночью около 02:30 по местному времени. Двое неизвестных мужчин шесть раз обстреляли здание Почетного консульства Азербайджана в Харькове. Это зафиксировала камера наружного видеонаблюдения. На тот момент в консульстве никого не было.
Отметим, что 25 октября в столице Эстонии - Таллине неизвестные лица в масках положили свиные головы перед Исламским центром и посольствами Азербайджана и Турции. О всех трех инцидентах была проинформирована полиция.
По предварительной версии, инцидент совершен лицами армянского происхождения.
Расследование в связи с инцидентами продолжается.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)