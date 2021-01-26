На Каспии произошло землетрясение
БАКУ /Trend/ - На Каспии произошло землетрясение, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы Академии наук Азербайджана
Землетрясение магнитудой 3,1 произошло в 12:09.
Подземные толчки были зафиксированы на глубине 62 км.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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