Из под завалов дома в Хырдалане извлечено тело еще одного человека

БАКУ /Trend/ - Из под завалов дома в Хырдалане, в котором вчера произошел взрыв, извлечено тело малолетнего ребенка, сообщила во вторник Trend глава пресс-службы МЧС Гюльчин Мехтиева.

По ее словам, спасатели МЧС передали тело по назначению.

Напомним, что вчера в двухэтажном частном доме, расположенном на территории "27 квартал" в г. Хырдалан Абшеронского района, произошел взрыв. Спасатели МЧС вытащили из под обломков 6 человек, также было извлечено тело одного человека.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)