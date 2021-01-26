Из под завалов дома в Хырдалане извлечено тело еще одного человека

Происшествия 26 января 2021 15:34 (UTC+04:00)
Из под завалов дома в Хырдалане извлечено тело еще одного человека

БАКУ /Trend/ - Из под завалов дома в Хырдалане, в котором вчера произошел взрыв, извлечено тело малолетнего ребенка, сообщила во вторник Trend глава пресс-службы МЧС Гюльчин Мехтиева.

По ее словам, спасатели МЧС передали тело по назначению.

Напомним, что вчера в двухэтажном частном доме, расположенном на территории "27 квартал" в г. Хырдалан Абшеронского района, произошел взрыв. Спасатели МЧС вытащили из под обломков 6 человек, также было извлечено тело одного человека.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)

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