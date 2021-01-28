В настоящее время специалисты проводят предварительные наблюдения в связи с оползнем - начальник Службы геологоразведки

БАКУ /Trend/ - В настоящее время специалисты в связи с оползнем на правом склоне 20-го километра Бадамдарской дороги проводят предварительные наблюдения.

Об этом сказал Trend начальник Службы геологоразведки Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Али Алиев.

Он отметил, что на правом склоне, где произошел оползень, залегает большая грунтовая порода: "Данный массив сполз вниз через дорогу. Высота языка оползня свыше 90 сантиметров. Из-за оползня произошли некоторые разрушения передней стороны здания ресторана, построенного на правой нижней стороне дороги. По предварительным наблюдениям, защитные стены части склона в Бадамдарском массиве потеряли устойчивость из-за большой массы оползня и обрушились вниз. Отмечается, что сползшая порода влажная. По предварительным данным из под обрушившейся массы наблюдается протечка воды".

(Редактор: Наталья Кочнева)