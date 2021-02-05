В сталелитейном цехе в Баку произошел взрыв (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В службу "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана 5 февраля поступила информация о взрыве и последующем пожаре в сталелитейном цехе в Бинагадинском районе Баку.

Как сообщили в пятницу Trend в МЧС, на место происшествия немедленно прибыли соответствующие силы министерства. Благодаря принятым оперативным мерам пожар не распространился на еще большую территорию, и цех был убережен от огня. В результате сгорели легковоспламеняющиеся конструкции насосной станции общей площадью 9 квадратных метров, 3 погонных метра электрокабеля, остатки мазута на площади 60 квадратных метров и два баллона с пропаном объемом 50 литров, от взрывной волны обрушились стены насосной станции.

В настоящее время соответствующие ведомства ведут расследование на месте происшествия.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)