За ночь в Баку произошло более 20 ДТП - дорожная полиция

БАКУ /Trend/ - За ночь в Баку произошли 24 ДТП, погибших и получивших травмы нет.

Об этом сказал в среду Trend начальник отдела Государственного управления дорожной полиции г. Баку полковник полиции Вагиф Асадов.

"На дорогах образовался гололед, в связи с чем движение транспортных средств было затруднено. На ряде улиц и проспектов, на подъемах и спусках, поворотах произошли ДТП, приведшие к материальному ущербу", - сказал он.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)