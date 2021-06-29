В Баку началось очередное заседание суда над 14 членами армянской террористической группы (ФОТО)

Происшествия 29 июня 2021 10:19 (UTC+04:00)
В Баку началось очередное заседание суда над 14 членами армянской террористической группы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Бакинском суде по тяжким преступлениям началось очередное заседание суда по делу членов террористической вооруженной группировки, состоящей из 14 граждан Армении, совершивших диверсионно - террористические и другие преступные действия в Азербайджане.

Как сообщает во вторник Trend, заседание проходит под председательством судьи Афгана Гаджиева.

Отметим, что ранее было завершено предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному в Главном следственном управлении Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана в отношении разоруженных в результате антитеррористической операции СГБ 13 декабря 2020 года членов армянских вооруженных формирований, которые после объявления о прекращении огня, оговоренного подписанным Азербайджаном, Россией и Арменией 10 ноября 2020 года трехсторонним заявлением, незаконно и тайно проникнув на азербайджанскую территорию, в северо-западную часть поселка Гадрут Ходжавендского района, совершили террористическо - подрывные и другие преступные действия против военнослужащих и мирных жителей Азербайджана.

Следствием было установлено, что группа граждан Армении, незаконно приобретя оружие, комплектующие к нему, боеприпасы, взрывчатые вещества и устройства, создали не предусмотренные законодательством вооруженные формирования. Члены этих вооруженных формирований 26-27 ноября 2020 года незаконно пересекли государственную границу Азербайджана в виде организованной группы, заняли боевые позиции в северо-западной части поселка Гадрут Ходжавендского района, за период до 13 декабря 2020 года совершили нападения на предприятия, учреждения и организации, а также на отдельных лиц, организовали взрывы, пожары и другие террористические действия, представляющие угрозу жизни и здоровью людей, способные причинить значительный имущественный ущерб или привести к другим общественно опасным последствиям, в целях нарушения общественной безопасности, создания паники среди населения или оказания воздействия на принятие решений органами государственной власти Азербайджана или международными организациями.

В связи с вышеперечисленными фактами членам незаконного вооруженного формирования Авакяну Грачу Арзумановичу, Серобяну Гегаму Самвеловичу и другим - в целом 14 обвиняемым - предъявлены обвинения по статьям 214.2.1, 214.2.3 (терроризм, совершенный группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным объединением (преступной организацией) с применением огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия), 228.3 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенные организованной группой), 279.2 (нападение на предприятия, учреждения, организации либо на отдельных лиц в составе не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана группой лиц по предварительному сговору или организованной группой) Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики. Уголовное дело было завершено и вместе с обвинительным заключением, утвержденным заместителем генерального прокурора Азербайджана, было направлено для рассмотрения в суд.

(Автор: Самир Али. Редактор: Константин Шапиро)

В Баку началось очередное заседание суда над 14 членами армянской террористической группы (ФОТО) - Gallery Image
В Баку началось очередное заседание суда над 14 членами армянской террористической группы (ФОТО) - Gallery Image
В Баку началось очередное заседание суда над 14 членами армянской террористической группы (ФОТО) - Gallery Image
В Баку началось очередное заседание суда над 14 членами армянской террористической группы (ФОТО) - Gallery Image
В Баку началось очередное заседание суда над 14 членами армянской террористической группы (ФОТО) - Gallery Image
В Баку началось очередное заседание суда над 14 членами армянской террористической группы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку началось очередное заседание суда над 14 членами армянской террористической группы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку началось очередное заседание суда над 14 членами армянской террористической группы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку началось очередное заседание суда над 14 членами армянской террористической группы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку началось очередное заседание суда над 14 членами армянской террористической группы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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