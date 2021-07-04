В Азербайджане произошло землетрясение

БАКУ /Trend/ - Сегодня в 20:52 в Бейлаганском районе Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 3,0.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Очаг землетрясения залегал на глубине 16 километров.