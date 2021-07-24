Потушен пожар на заминированной территории в Ходжавендском районе (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На короткий номер 112 горячей линии МЧС Азербайджана поступила информация о пожаре на открытой местности и частично в лесной полосе на заминированной территории вблизи села Шахйери Ходжавендского района, сообщает в субботу Trend со ссылкой на МЧС.

В тушении пожара были задействованы два вертолета авиаотряда МЧС.

Благодаря оперативно принятым мерам было предотвращено распространение огня на участок леса. Пожар потушен.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)