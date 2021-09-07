МВД Азербайджана внесло ясность в вопрос о требовании COVID-паспорта для пропуска в метро

БАКУ /Trend/ - В социальных сетях распространилась информация о том, что якобы у входов в некоторые станции метро сотрудники полиции и контролеры метрополитена требуют у пассажиров COVID-паспорта.

Отвечая на запрос Trend в связи с данным вопросом, руководитель пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов сообщил, что эта информация не соответствует действительности: «Никто у входов в метро не требует у пассажиров COVID-паспорта. Контролеры метрополитена у входов, в вестибюлях и платформах станций метро дают рекомендации пассажирам в связи с требованиями Оперативного штаба при Кабинете министров».

Начальник отдела по связям с общественностью и СМИ Министерства внутренних дел Азербайджана, майор полиции Эльшад Гаджиев сообщил Trend, что нет каких-либо ограничений в пользовании общественным транспортом (автобусы, метрополитен) в связи с отсутствием COVID-паспорта, от пассажиров просто требуется ношение масок.

По его словам, сотрудники полиции ежедневно проводят просветительские беседы с пассажирами, которые не носят маски в общественном транспорте, и лицам, приводящим необоснованные аргументы, разъясняются санитарно-гигиенические требования и последствия коронавирусной инфекции.

«В отношении лиц, не соблюдающих утвержденные постановлением Кабинета министров методические указания по профилактике коронавирусной инфекции, принимаются меры в соответствии с Кодексом об административных проступках. Нет каких-либо ограничений в пользовании общественным транспортом в связи с отсутствием COVID-паспорта.

Вновь призываем пассажиров, водителей и других участников движения соблюдать правила карантинного режима для недопущения дальнейшего распространения коронавируса и не относиться равнодушно как к своему, так и к здоровью окружающих», – добавил Гаджиев.

(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)