На северо-востоке Азербайджана произошло землетрясение

БАКУ /Trend/ - В Шабранском районе произошло землетрясение магнитудой 3,4, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана.

Подземные толчки были зарегистрированы в 15:01 по местному времени седьмого октября. Их эпицентр находился в 11 километрах к северо-западу от сейсмостанции "Сиязань" на территории Шабранского района.

Очаг землетрясения залегал на глубине двух километров.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)