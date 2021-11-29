В Азербайджане задержана группа лиц, присвоившая деньги граждан (ФОТО/ВИДЕО)

Происшествия 29 ноября 2021 17:56 (UTC+04:00)
В Азербайджане задержана группа лиц, присвоившая деньги граждан (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ / Trend / - В Азербайджане задержаны члены организованной группы - представители компании Crowd-1, которая присвоила деньги граждан, создав финансовую пирамиду.

Как сообщили Trend в МВД, в ведомство поступили многочисленные жалобы от пострадавших.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью, были задержаны Амин Гусейнов, Аловсат Мазандаров, Сабахир Фарзалиев, Ясин Амирли, Гейчак Дуньямалиева и организатор мошеннической сети Габиль Бадалов.

В своих показаниях они признались, что Crowd-1 является финансовой пирамидой. При осмотре в принадлежащих им офисах в Баку и Гяндже были обнаружены и изъяты электронные доказательства.

Присоединившимся к пирамиде лицам обещали, что при приобретении одного из трех предложенных пакетов (цена одного из них варьировалась от 99 до 2 499 евро) они получат скидки на различных платформах (игровых, образовательных и т.д.), а за каждого привлеченного к схеме Crowd-1 человека - ежемесячный доход.

По данному факту возбуждено уголовное дело, задержанные привлечены к следствию.

В их отношении решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.

(Автор: Самир Али. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)

В Азербайджане задержана группа лиц, присвоившая деньги граждан (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В Азербайджане задержана группа лиц, присвоившая деньги граждан (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В Азербайджане задержана группа лиц, присвоившая деньги граждан (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В Азербайджане задержана группа лиц, присвоившая деньги граждан (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В Азербайджане задержана группа лиц, присвоившая деньги граждан (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В Азербайджане задержана группа лиц, присвоившая деньги граждан (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
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