Машинист экскаватора подорвался на мине в Агдаме
БАКУ /Trend/ - 29 декабря при проведении ремонтных работ на территории села Баш Гарванд Агдамского района в результате подрыва на противотанковой мине машиниста экскаватора ООО «Корпю-Бина-Тикинти» Вургуна Мамедова, 1978 года рождения, был нанесен ущерб экскаватору. Машинист экскаватора не пострадал.
Как сообщает Trend со ссылкой на прокуратуру Агдамского района, сотрудники прокуратуры осмотрели место происшествия и предприняли другие процессуальные действия.
В прокуратуре Агдамского района ведется расследование.
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