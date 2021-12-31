Машинист экскаватора подорвался на мине в Агдаме

БАКУ /Trend/ - 29 декабря при проведении ремонтных работ на территории села Баш Гарванд Агдамского района в результате подрыва на противотанковой мине машиниста экскаватора ООО «Корпю-Бина-Тикинти» Вургуна Мамедова, 1978 года рождения, был нанесен ущерб экскаватору. Машинист экскаватора не пострадал.

Как сообщает Trend со ссылкой на прокуратуру Агдамского района, сотрудники прокуратуры осмотрели место происшествия и предприняли другие процессуальные действия.

В прокуратуре Агдамского района ведется расследование.