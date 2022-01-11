Азербайджанский военнослужащий погиб в результате провокации вооруженных сил Армении

БАКУ /Trend/ - В результате провокации, совершенной вооруженными силами Армении на кяльбаджарском направлении азербайджано - армянской государственной границы в полдень 11 января, погиб азербайджанский военнослужащий сверхсрочной военной службы рядовой Назаров Аяз Азер оглу, передает во вторник Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Руководство министерства обороны выражает глубокие соболезнования родным и близким шехида.

"В результате соответствующих мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, обстрел противника был подавлен. Вся ответственность за возникшую напряженность лежит на военно-политическом руководстве Армении", - говорится в сообщении оборонного ведомства.