БАКУ /Trend/ - Трое несовершеннолетних граждан Ирана, нарушив госграницу, перешли на территорию Азербайджана.

Как сообщили Trend в понедельник в Госпогранслужбе Азербайджана, 17 января на участке пограничной заставы отряда "Гёйтепе" Погранвойск Госпогранслужбы вблизи села Аманкенд Билясуварского района были задержаны три человека, нарушивших государственную границу в направлении из Ирана в Азербайджан.

Нарушители границы, которые были идентифицированы как несовершеннолетние, сказали, что по ошибке пересекли государственную границу и представились, как граждане Ирана Атеши Амиррза Атеш (14 лет), Пуйа Бедели Мехрадж (12 лет) и Данайи Сехенд Ибрахим (11 лет). Их доставили на пограничную заставу, обеспечили горячим питанием и другим необходимым.

Учитывая добрососедские и дружественные отношения между Азербайджаном и Ираном, иранская сторона была проинформирована об этом по линии пограничного представительства. Предусмотрена передача Ирану несовершеннолетних в короткие сроки.

(Перевод: Нубар Кулузаде)