Распространена информация о состоянии пострадавших при взрыве мины в Тертере

БАКУ /Trend/ - Один из двух человек, пострадавших в результате взрыва мины при ремонте дороги в Тертерском районе, после оказания первой медпомощи отпущен домой.

Об этом сообщили в пятницу в Тертерской районной центральной больнице в ответ на запрос Trend.

Было отмечено, что другой пострадавший в настоящее время находится под наблюдением врачей, его состояние оценивается как удовлетворительное.

(Автор: Самир Али. Перевод: Фидан Мустафаева)