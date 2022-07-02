Возбуждено уголовное дело по факту гибели азербайджанского военнослужащего

БАКУ /Trend/ - На основании поступившей в Сумгайытскую военную прокуратуру 2 июля информации о гибели военнослужащего одной из воинских частей министерства обороны Азербайджана Агамалыева Нурлана Эльшан оглу сотрудниками прокуратуры был проведен осмотр места происшествия и тела. В качестве вещественных доказательств были изъяты предметы, имеющие значение для дела, получены объяснения и выполнены другие необходимые действия.

Как сообщили Trend в пресс-службе Военной прокуратуры Азербайджана, по факту в Сумгайытской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 342.1-1 (неисполнение или ненадлежащее исполнение начальником или должностным лицом своего служебного долга вследствие недобросовестного или небрежного отношения к своему служебному долгу, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия) УК АР, допрошены свидетели, назначены экспертизы и проведены другие следственные действия.

В настоящее время расследование по данному факту продолжается, и будут приняты все меры в соответствии с требованиями законодательства, говорится в сообщении.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)