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В Шахдагском национальном парке произошел пожар

Происшествия Материалы 15 августа 2022 17:05 (UTC +04:00)
В Шахдагском национальном парке произошел пожар

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - На лесной территории в Габалинском районе начался пожар.

По словам очевидцев, горит лесной массив, расположенный недалеко от села Тиканлы.

Руководитель пресс-службы министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Ирада Ибрагимова подтвердила Trend информацию о пожаре.

По ее словам, пожар произошел на территории Шахдагского национального парка.

"В настоящее время на месте пожара находятся сотрудники МЧС. Ведутся работы по тушению пожара", - добавила Ибрагимова.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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