В Шахдагском национальном парке произошел пожар

БАКУ /Trend/ - На лесной территории в Габалинском районе начался пожар.

По словам очевидцев, горит лесной массив, расположенный недалеко от села Тиканлы.

Руководитель пресс-службы министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Ирада Ибрагимова подтвердила Trend информацию о пожаре.

По ее словам, пожар произошел на территории Шахдагского национального парка.

"В настоящее время на месте пожара находятся сотрудники МЧС. Ведутся работы по тушению пожара", - добавила Ибрагимова.

(Перевод: Нубар Кулузаде)