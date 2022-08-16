В тушении лесного пожара в Шабране задействован самолет-амфибия

БАКУ /Trend/ - В Шабранском районе продолжаются меры по тушению лесных пожаров.

Как сообщили Trend во вторник в министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана, в настоящее время в районном селе Зорхамы в тушении пожара на территории, где дует сильный ветер, задействован самолет-амфибия BE 200 ÇS авиационного отряда министерства.

Отметим, что в тушении пожаров, вспыхнувших вчера в Шабранском районе с полудня, принимают участие сотрудники Государственной противопожарной службы и Службы спасения особого риска МЧС, Северного регионального центра МЧС, а также вертолет авиационного отряда министерства.

(Перевод: Нубар Кулузаде)