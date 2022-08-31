К тушению лесного пожара в Загатале привлечены 2 вертолета (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Как сообщалось ранее, на основании информации, поступившей на "горячую линию - 112" министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана о пожаре в горно-лесистой местности со сложным рельефом вблизи села Юхары Тала Загатальского района на место происшествия немедленно были привлечены соответствующие силы министерства и начаты противопожарные мероприятия.

Противопожарные мероприятия продолжаются, несмотря на жаркую и ветреную погоду и сложный рельеф местности, сообщили Trend в среду в МЧС.

К операции по тушению пожара привлечены соответствующие силы и средства Государственной противопожарной службы МЧС и 2 вертолета, а также в ней участвуют сотрудники центра лесного хозяйства министерства экологии и природных ресурсов и группа сельских жителей.

(Перевод: Нубар Кулузаде)