В результате ДТП в Шабране госпитализированы 14 человек - TƏBİB

БАКУ /Trend/ - Лечение 14 человек, пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия в Шабранском районе, проводится в Шабранской районной центральной больнице при Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), сообщает Trend в четверг со ссылкой на TƏBİB.

Госпитализированным в основном постановлены такие диагнозы, как травма грудной клетки, множественные переломы ребер, черепно-мозговые травмы, раны лица, головы, туловища и др.

Лечение пострадавших проводится в отделениях реанимации и хирургии медицинского учреждения. Состояние одного из них тяжелое, состояние остальных - средней степени тяжести.

2 человека, поступивших в больницу, переводятся в Клинический медицинский центр при TƏBİB.

Сообщается, что один человек, пострадавший в результате ДТП, скончался по дороге в больницу.