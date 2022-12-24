Задержаны граждане Пакистана, пытавшиеся незаконно пересечь границу Азербайджана в направлении РФ (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Задержаны 5 граждан Пакистана, пытавшиеся незаконно пересечь границу из Азербайджана в Россию, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Государственную пограничную службу (ГПС).

Согласно информации, в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками ГПС совместно с Министерством внутренних дел, 23 декабря в 01:40 на территории пограничной заставы пограничного отряда ГПС “Худат”, расположенной вблизи села Хазра Гусарского района, задержаны пять граждан Пакистана, совершившие попытку пересечь государственную границу Азербайджанской Республики в направлении Российской Федерации.

В ходе расследования было установлено, что задержанные прибыли на территорию страны в официальном порядке, намереваясь нарушить государственную границу и мигрировать из Азербайджанской Республики в Российскую Федерацию, а оттуда в одну из европейских стран.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия по выявлению и нейтрализации канала нелегальной миграции.

(Перевод: Нубар Кулузаде)