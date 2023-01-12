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В Азербайджане задержаны нарушители государственной границы

Происшествия Материалы 12 января 2023 11:32 (UTC +04:00)
В Азербайджане задержаны нарушители государственной границы

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - В 22:55 11 января на служебном участке погранзаставы пограничного отряда "Шамкир" Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана, на территории села Садыглы Агстафинского района пограничным нарядом были задержаны лица, пытавшиеся нарушить государственную границу со стороны Грузии.

Как сообщили в четверг Trend в ГПС Азербайджана, в ходе расследования было установлено, что задержанные граждане Азербайджана - житель Агстафинского района Абдуллаев Магсад Видади оглу, и житель Евлахского района Дервиш Исмаил Гняз оглу.

По факту продолжается следственные мероприятия.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

В Азербайджане задержаны нарушители государственной границы
В Азербайджане задержаны нарушители государственной границы
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