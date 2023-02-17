БАКУ /Trend/ - В Шуше обнаружены боеприпасы.

Об этом сообщили в пятницу Trend в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана.

Было отмечено, что в результате мероприятий, проведенных на территории города сотрудниками отдела полиции Шушинского района, Службы государственной безопасности и Агентства по разминированию были обнаружены различные боеприпасы. Среди них 1 ЗРК "Игла", 1 ПТРК "Фагот", 1 автомат, 1 ружье, 9 ручных гранат, 45 различных снарядов, четыре взрывателя, 1 325 патронов различного калибра и другие боеприпасы.

(Перевод: Фидан Мустафаева)