Задержан наркокурьер, завербованный гражданином Ирана (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В результате мероприятия, проведенного сотрудниками отделения полиции поселка Сарай Управления полиции Абшеронского района на основании поступившей оперативной информации, был задержан житель столицы Кямран Гулиев, занимавшийся продажей наркотических средств.

Как сообщили Trend в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана, при осмотре задержанного при нем было обнаружено около 2 килограммов героина и метамфетамина, которые он приобрел с целью сбыта.

В ходе разбирательства было установлено, что Кямран Гулиев вступил в сговор с гражданином Ирана, который через социальные сети занимался онлайн-продажей наркотиков, и согласился за денежное вознаграждение стать наркокурьером. В ходе расследования было установлено, что Кямран Гулиев занимался пропагандой наркотиков среди молодежи в социальных сетях.

Материалы, собранные на Кямрана Гулиева в отделении полиции поселка Сарай, направлены в следственный отдел Абшеронского районного управления полиции. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.