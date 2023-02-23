БАКУ /Trend/ - В Тертере и Лачине обнаружено большое количество боеприпасов, брошенных армянской армией.

Как сообщили в четверг Trend в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, в ходе контрольно-профилактических мероприятий, проведенных сотрудниками отделов полиции Тертерского и Лачинского районов на освобожденных территориях, на позициях, оставленных армянскими воинскими формированиями, было обнаружено большое количество боеприпасов.

В районе села Талыш Тертерского района были обнаружены 1 противотанковая управляемая ракетная система, 17 снарядов различного назначения, а в селе Гарыкаха Лачинского района - 3 ручные гранаты.

(Перевод: Фидан Мустафаева)