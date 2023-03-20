Пресечена контрабанда наркотиков из Ирана в Азербайджан (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 18 марта в 21:10 на территории службы пограничной заставы пограничного отряда "Горадиз" пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС), расположенной вблизи поселка Миндживан Зангиланского района, была предотвращена контрабанда наркотиков из Ирана в Азербайджан.

Об этом сообщили в понедельник Trend в ГПС Азербайджана.

"В результате оперативных мероприятий было обнаружено и изъято 9,4 килограммов наркотических средств.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия",- говорится в сообщении ведомства.

(Перевод: Фидан Мустафаева)