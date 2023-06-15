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Возбуждено уголовное дело по факту ранения азербайджанского военнослужащего в результате обстрела ППП "Лачин"

Происшествия Материалы 15 июня 2023 12:34 (UTC +04:00)
Возбуждено уголовное дело по факту ранения азербайджанского военнослужащего в результате обстрела ППП "Лачин"

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БАКУ /Trend/ - 15 июня около 08 часов военнослужащие Республики Армения со своих позиций открыли огонь из огнестрельного оружия различного калибра по военнослужащим Государственной пограничной службы Азербайджана, несущим службу на пограничном контрольно-пропускном пункте, расположенном на территории Лачинского района. В результате, военнослужащий ГПС, прапорщик Эльшан Рустамов получил пулевые ранения.

Как сообщили Trend в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджанской Республики, сотрудники Следственного управления Генпрокуратуры, отдела криминалистики и Губадлинской военной прокуратуры проводят осмотр места происшествия и другие необходимые следственные действия.

По данному факту Следственным управлением Генпрокуратуры возбуждено уголовное дело по статьям 29,120.2.1, 29,120.2.3, 29,120.2.4 и 29,120.2.11, 29,120.2.12 (терракт с попыткой убийства группой лиц общеопасным способом лица при осуществлении тем служебного долга по причине национальной вражды), 214.2.1. 214.2.3 и 214.2.4 (терроризм с применением огнестрельного оружия, повлекший тяжкие последствия и совершенный группой лиц по предварительному сговору), проводится предварительное расследование.

Эльшан Рустамов госпитализирован в военный госпиталь, его состояние на данный момент стабильное.

Подробная информация о деталях произошедшего будет предоставлена после проведения осмотра места происшествия и других следственных действий.

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