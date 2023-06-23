В пятиэтажном жилом здании в Баку произошел пожар

БАКУ /Trend/ - На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о пожаре на крыше пятиэтажного жилого здания, расположенного на проспекте Иншаатчилар в Ясамальском районе Баку.

Как передает Trend со ссылкой на пресс-службу МЧС, в связи с полученной информацией на место происшествия были привлечены подразделения пожарной охраны Государственной службы пожарной охраны и соответствующие силы Спасательной службы особого риска министерства.

В настоящее время ведутся работы по тушению пожара.