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Вандалы снова атаковали кактусы на Бакинском бульваре - съемочная группа Trend помешала нарушителям (ВИДЕО)

Происшествия Материалы 4 июля 2023 16:00 (UTC +04:00)
Вандалы снова атаковали кактусы на Бакинском бульваре - съемочная группа Trend помешала нарушителям (ВИДЕО)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - В соцсетях не раз публиковались кадры, связанные с повреждением некоторыми людьми декоративных растений на Бакинском бульваре. Эти лица уже установлены и в их отношении приняты соответствующие меры.

Сегодня сотрудники Trend, готовя сюжет о повреждении декоративных растений на бульваре, стали свидетелями очередного аналогичного случая.

Так, некто пытался выцарапать на кактусе надпись, однако после вмешательства сотрудников Trend и работников администрации Приморского бульвара эти действия были предотвращены.

Представляем вниманию читателей эти видеокадры.

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