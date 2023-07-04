Вандалы снова атаковали кактусы на Бакинском бульваре - съемочная группа Trend помешала нарушителям (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В соцсетях не раз публиковались кадры, связанные с повреждением некоторыми людьми декоративных растений на Бакинском бульваре. Эти лица уже установлены и в их отношении приняты соответствующие меры.

Сегодня сотрудники Trend, готовя сюжет о повреждении декоративных растений на бульваре, стали свидетелями очередного аналогичного случая.

Так, некто пытался выцарапать на кактусе надпись, однако после вмешательства сотрудников Trend и работников администрации Приморского бульвара эти действия были предотвращены.

Представляем вниманию читателей эти видеокадры.