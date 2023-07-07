Прокурор потребовал для Рашада Даглы 11 лет лишения свободы

БАКУ /Trend/ - Завершено судебное расследование по уголовному делу исполнителя мейханы Рашада Даглы, обвиняемого в убийстве соседа.

Как сообщает в пятницу Trend, на заседании Бакинского суда по тяжким преступлениям под председательством судьи Лейлы Аскеровой-Мамедовой, выступивший с обвинительной речью прокурор Орхан Самедов потребовал приговорить Рашада Даглы к 11 годам лишения свободы по обвинению в умышленном убийстве и хранении холодного оружия.

Отбывать срок заключения Даглы должен в учреждении по отбыванию наказания общего режима.

Напомним, что 9 ноября 2022 года в поселке Локбатан (Гарадагский район, Баку), Даглы убил своего соседа - Искендера Мехтиева (1979 года рождения), нанеся ему 14 ножевых ранений. После совершения убийства Даглы добровольно сдался полиции и признался в содеянном. Ему было предъявлено обвинение по статьям 120.1 (умышленное убийство) и 228.4 (незаконное ношение холодного оружия) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. Решением Гарадагского районного суда в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 4 месяца.