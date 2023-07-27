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В Зангилане обнаружены боеприпасы

Происшествия Материалы 27 июля 2023 09:30 (UTC +04:00)
В Зангилане обнаружены боеприпасы

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - В Зангиланском районе Азербайджана обнаружены боеприпасы.

Как сообщили в четверг Trend в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, сотрудники полиции, находясь на службе в селе Бешдели Зангиланского района обнаружили одну ручную гранату, 18 различных видов снарядов, 122 патрона различного калибра и другие боеприпасы. Обнаруженные боеприпасы были изъяты и вывезены с территории для обезвреживания.

По данному факту в Зангиланского районном отделе полиции проводится расследование.

Отметим, что сотрудники Зангиланского районного отдела полиции продолжают мероприятия по выявлению неразорвавшихся боеприпасов на территории района.

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