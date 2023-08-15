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В одном из сел Абшеронского района обнаружены боеприпасы (ФОТО/ВИДЕО)

Происшествия Материалы 15 августа 2023 09:29 (UTC +04:00)
В одном из сел Абшеронского района обнаружены боеприпасы (ФОТО/ВИДЕО)

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - На горячую линию министерства чрезвычайных ситуаций Азербайджана “112” поступила информация об обнаружении боеприпасов в районе села Фатмаи Абшеронского района.

Об этом сообщили во вторник Trend в МЧС Азербайджана.

В связи с информацией к месту происшествия была незамедлительно привлечена оперативная группа по разминированию Спасательной службы особого риска МЧС.

После принятия соответствующих мер безопасности на территории совместно с сотрудниками правоохранительных органов, при осмотре места происшествия было установлено, что обнаруженные боеприпасы представляют собой девять 108-мм снарядов ДШК, пригодных для боевого применения.

Боеприпасы былы изъяты и вывезены с территории для обезвреживания специалистами оперативной группы по разминированию Спасательной службы особого риска МЧС.

В ходе дополнительного осмотра места происшествия и прилегающей территории других опасных или подозрительных предметов не обнаружено.

В одном из сел Абшеронского района обнаружены боеприпасы (ФОТО/ВИДЕО)
В одном из сел Абшеронского района обнаружены боеприпасы (ФОТО/ВИДЕО)
В одном из сел Абшеронского района обнаружены боеприпасы (ФОТО/ВИДЕО)
В одном из сел Абшеронского района обнаружены боеприпасы (ФОТО/ВИДЕО)
В одном из сел Абшеронского района обнаружены боеприпасы (ФОТО/ВИДЕО)
В одном из сел Абшеронского района обнаружены боеприпасы (ФОТО/ВИДЕО)
В одном из сел Абшеронского района обнаружены боеприпасы (ФОТО/ВИДЕО)
В одном из сел Абшеронского района обнаружены боеприпасы (ФОТО/ВИДЕО)
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