В столице и районах Азербайджана, граждане добровольно сдали оружие полиции

БАКУ /Trend/ - В отдельных районах Баку и Азербайджана граждане добровольно сдали оружие полиции.

Как сообщили в понедельник Trend в МВД Азербайджана, 4 и 5 ноября сотрудники полиции в отдельных районах столицы и республики изъяли два автомата марки "АК", два магазина для патронов, одну гранату, три воспламенителя учебных гранат, 286 патронов разных калибров и 25 охотничьих ружей разных марок, которые были добровольно сданы гражданами.

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