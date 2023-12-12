В Баку в здании, где расположен детсад, произошел пожар, 41 ребенок эвакуирован (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В здании на улице 28 Мая в Насиминском районе Баку произошел пожар.

Как сообщили Trend во вторник в МЧС Азербайджана, на место незамедлительно были привлечены силы Государственной противопожарной охраны и Службы спасения особого риска.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных огонь на 3-м этаже пятиэтажного жилого дома был локализован в короткие сроки. Принимаются меры по полному тушению пожара.

В рамках мер безопасности пожарными был эвакуирован 41 ребенок из детского сада, расположенного на 1 этаже жилого дома.

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