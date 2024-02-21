БАКУ /Trend/ - На территории одной из школ города Баку произошел пожар.

Как сообщили в среду Trend в пресс-службе МЧС Азербайджана, пожар был зафиксирован на территории полной средней школы №17, расположенной на улице Гачаг Наби Хатаинского района города Баку.

"В результате пожара сгорели бытовые отходы, собранные во дворе школы. Пожар был быстро потушен силами пожарной службы МЧС", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!