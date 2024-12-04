Усилены контрольно-пропускные мероприятия на входах в бакинское метро (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Поезд, в котором была обнаружена техническая неисправность, снят с линии. Вместо него на линию пущен другой поезд.

Об этом сообщил пресс-секретарь закрытого акционерного общества "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов, передает Trend.

19:12

Принимаются необходимые меры, чтобы не допустить перегрузки на платформах из-за плотности пассажиропотока.

Об этом сообщил пресс-секретарь закрытого акционерного общества "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов, сообщает Trend.

"В настоящее время на станциях "28 Мая" и "Эльмляр Академиясы" усилены контрольно-пропускные мероприятия на входах для обеспечения нормативных требований и требований безопасности", - отметил он.

19.05

БАКУ /Trend/ - В бакинском метро произошел сбой в движении поездов.

Об этом сообщил пресс-секретарь закрытого акционерного общества "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов, передает Trend.

По его словам, когда поезд, следовавший по "зеленой линии" по маршруту "Ахмедлы" - "Дарнагюль", находился на станции "28 Мая", машинист потребовал провести осмотр поезда без пассажиров в связи с возможной неисправностью.

"По этой причине пассажиров высадили на станции "28 Мая". В настоящее время проводится осмотр поезда. Будет предоставлена дополнительная информация", - сказал он.