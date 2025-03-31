В Ярдымлинском районе задержаны иранские наркоторговцы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сотрудники полиции министерства внутренних дел Азербайджана провели операцию против граждан Ирана, являющихся членами транснациональной организованной преступной группировки, организовавшей контрабанду наркотиков на территорию страны и размещение их по различным адресам.

Как сообщили в понедельник Trend в пресс-службе Лянкяранской региональной группы МВД, в результате мероприятий, проведенных сотрудниками отделения полиции Ярдымлинского района, были задержаны 26-летний Хади Фасихи и 29-летний Рза Атаи.

У них было обнаружено 36 килограммов марихуаны, героина и метамфетамина.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Суд избрал в отношении задержанных меру пресечения в виде заключения под стражу.