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В Ярдымлинском районе задержаны иранские наркоторговцы (ФОТО)

Происшествия Материалы 31 марта 2025 11:52 (UTC +04:00)
В Ярдымлинском районе задержаны иранские наркоторговцы (ФОТО)

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Бести Мамед
Бести Мамед
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БАКУ /Trend/ - Сотрудники полиции министерства внутренних дел Азербайджана провели операцию против граждан Ирана, являющихся членами транснациональной организованной преступной группировки, организовавшей контрабанду наркотиков на территорию страны и размещение их по различным адресам.

Как сообщили в понедельник Trend в пресс-службе Лянкяранской региональной группы МВД, в результате мероприятий, проведенных сотрудниками отделения полиции Ярдымлинского района, были задержаны 26-летний Хади Фасихи и 29-летний Рза Атаи.

У них было обнаружено 36 килограммов марихуаны, героина и метамфетамина.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Суд избрал в отношении задержанных меру пресечения в виде заключения под стражу.

Оперативные мероприятия по выявлению и задержанию других членов преступной группы, а также связанных с ними лиц на территории страны продолжаются.

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В Ярдымлинском районе задержаны иранские наркоторговцы (ФОТО)
В Ярдымлинском районе задержаны иранские наркоторговцы (ФОТО)
В Ярдымлинском районе задержаны иранские наркоторговцы (ФОТО)
В Ярдымлинском районе задержаны иранские наркоторговцы (ФОТО)
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