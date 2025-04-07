Стало известно о состоянии подорвавшегося на мине в Джебраиле сотрудника ANAMA

БАКУ /Trend/ - Стало известно о состоянии сотрудника ANAMA, пострадавшего при подрыве на мине в Джебраиле.

В ответ на запрос Trend в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB) сообщили, что 6 апреля около 10:15 в Физулинскую центральную районную больницу был доставлен мужчина 1991 года рождения, получивший травмы в результате взрыва мины в селе Мехдили Джебраильского района.

Согласно информации, ему поставлен диагноз — травматическая ампутация на уровне голеностопного сустава и стопы левой нижней конечности.

После оказания неотложной медицинской помощи пострадавший был переведен в одно из частных медицинских учреждений Баку.

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