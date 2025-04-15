В Азербайджане предотвращена попытка контрабанды наркотиков из Ирана с помощью дрона

БАКУ /Trend/ - Успешно продолжаются меры по обеспечению надежной охраны государственной границы Азербайджана, борьбе с контрабандой, незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

Как сообщили во вторник Trend в Государственной пограничной службе (ГПС) Азербайджана, 6 апреля, в результате проведенных мероприятий на территории службы пограничного отряда "Горадиз" Командования ГПС совместно с сотрудниками МВД Азербайджана, была предотвращена попытка контрабанды наркотических веществ в Азербайджанскую Республику с территории Исламской Республики Иран с использованием беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Общий вес наркотиков составил 14 килограммов 240 граммов (14 кг 200 г марихуаны и 40 г метамфетамина).

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

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